in foto: foto di repertorio

Treni fermi sulla linea Roma-Velletri per lavori di potenziamento che inizieranno oggi, lunedì 30 luglio, e termineranno domenica 19 agosto. Così comunica Rfi in una nota. Nel piano degli interventi, si legge, sono compresi i lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso di Ciampino e il rinnovo degli scambi nelle stazioni di Pavona e Lanuvio.

Tutti i treni saranno sostituiti da autobus

Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà modificato il programma di circolazione. Da oggi (lunedì 30 luglio) a domenica 19 agosto, tra Ciampino e Albano tutti i treni saranno sostituiti da autobus; tra Ciampino e Velletri ci sarà un treno ogni ora che fermerà in tutte le stazioni. I lavori sono effettuati nei mesi estivi per contenere al minimo i disagi ai pendolari che, in questo periodo, riducono in maniera considerevole le proprie esigenze di mobilità per studio o lavoro. Gli orari dei bus sostitutivi, che potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, sono consultabili su trenitalia.com.