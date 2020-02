in foto: Foto di repertorio

Da lunedì 2 marzo sarà riprogrammato il servizio della Metro B di Roma per effettuare lavori che serviranno a realizzare il nodo di scambio tra Metro C e Metro B al Colosseo-Fori Imperiali. Questa seconda fase dei lavori è in programma dal 2 marzo al 6 agosto, mentre la terza fase ci sarà a giugno del 2021.

Dal 2 marzo al 6 agosto Metro B chiude alle 21 (attivo bus MB)

Le modifiche al servizio sono state programmate per le ore serali e per nove fine settimana con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi. Dal 2 marzo al 6 agosto l'ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21 (alle 21 partiranno gli ultimi treni che effettueranno corse complete su tutta la tratta). Atac comunica che in alcune giornate saranno previste eccezioni e il servizio sarà regolare. Dalle 21 in poi sarà attiva la linea di navette MB che effettuerà il tragitto Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio.

I fine settimana in cui la Metro B non sarà attiva

In questi nove fine settimana, invece, la linea B sarà interrotta per tutta la giornata e verrà sostituita dalla linea bus MB: 14/15 marzo; 21/22 marzo; 18/19 aprile; 2/3 maggio; 9/10 maggio; 23/24 maggio; 6/7 giugno; 27/28 giugno; 25/26 luglio.

Le giornate in cui la Metro B farà servizio regolare

Nelle giornate 4 e 5 aprile; il Primo maggio; dall´11 al 21 giugno e nelle giornate 4, 5, 11, 12, 18 e 19 luglio, la circolazione sulla linea B della metropolitana sarà regolare.

Atac, tutte le info sulla Metro B

– IL servizio sostitutivo dei bus segue lo stesso orario della linea B della metropolitana.

– Dalla domenica al giovedì prima e ultima corsa alle ore 5.30 e alle ore 23.30.

– Al venerdì e al sabato prima e ultima corsa alle ore 5.30 e alle ore 1.30.

– Le ultime corse della linea sostitutiva MB che giungono al capolinea di Castro Pretorio dopo le 23.30

proseguono lungo il resto del percorso di metro B sino a Rebibbia e a Ionio.

– Nei giorni festivi, per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, il servizio sostitutivo segue percorsi

alternativi.

– Oltre al servizio sostitutivo sono numerose le alternative per chi normalmente utilizza la metro B.

– La tratta Laurentina-Eur Magliana è servita anche dalla linea bus 31 mentre la tratta Eur Fermi-Eur

Magliana anche dalle linee 771 e 780.