‘Lavori in corso’, nasce il portale per vedere i cantieri navigando su internet

Per tutti gli umarell (come piace chiamarli oggi), anagrafici o per passione, nasce sul sito di Utilitalia una nuova sezione denominata “Lavori in corso”. Una serie di gallery, divise per tipologia e città, con tante foto per seguire passo passo cantieri, messe in sicurezza e interventi stradali e subacquei.