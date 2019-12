Qualche giorno fa sono tornata in un posto davvero speciale per me. L’ho visto per la prima volta 26 anni fa e mi ha portato grande fortuna. Qualcuno lo riconosce? Scorrete fino all’ultima foto e capirete. Hace unos días atrás, regresé a un lugar muy especial para mí. Lo vi por primera vez hace 26 años y me trajo mucha suerte. ¿Alguno de vosotros lo reconoce? Desliza hasta la última foto y lo entenderás. A couple of days ago I went back to a very special place for me. I saw it for the first time 26 years ago and it brought me so much luck. Does anyone recognize it? Swipe right until the last picture to understand what I’m talking about. Alguns dias atrás, voltei pra um lugar muito especial pra mim. Eu vi pela primeira vez 26 anos atrás e me trouxe boa sorte. Quem o reconhece? Passe pra a última foto e você entenderá. Il y a quelques jours, je suis retourné dans un endroit vraiment spécial pour moi. Je l’ai vu pour la première fois il y a 26 ans et cela m’a porté chance. Est-ce que quelqu’un le reconnaît ? Glissez jusqu’à la dernière photo et vous comprendrez. Photo: @nicoleenina #25Aniversario #Ostia #Mare #Sunny #lasolitudine #lasoledad #videoclip

