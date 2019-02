Qualche mese fa Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno annunciato di voler fare un tour insieme. I fan dei due cantanti, però, già sospettavano qualcosa: quando Laura ha vinto il suo quarto Latin Grammy, Antonacci è stato uno dei primi a complimentarsi con lei. E poi tra loro c'è un sodalizio che va avanti da molti anni, sin dal lontano 1993: è stato lui a scriverle il testo di "Tra te e il mare", "Vivimi", "Lato destro del cuore", "Tornerò (con calma ti vedo) e "È a lei che devo l'amore". Pausini ha cantato "In questa stanza quasi rosa", canzone di Antonacci del 1996. E insieme hanno anche duettato sulla canzone "Il coraggio di andare". Ma non è finita qui, perché alla fine del 2018 è finalmente arrivato l'annuncio di una serie di concerti. Tra le tappe del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, anche lo Stadio Olimpico di Roma il 29 giugno.

Le date del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Il primo concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci sarà il 6 giugno a Bari, allo Stadio San Nicola. Si prosegue poi con Roma il 29 giugno, allo Stadio Olimpico e Milano il 4 luglio allo Stadio di San Siro. Segue poi l'8 luglio a Firenze, allo Stadio Artemio Franchi, il 12 luglio a Bologna allo Stadio dell'Ara e il 17 luglio a Torino, allo Stadio Olimpico. Il 20 luglio Pausini e Antonacci saranno invece a Padova, allo Stadio Euganeo, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e il primo agosto alla Fiera di Cagliari.

La scaletta del concerto allo Stadio Olimpico di Roma

Ovviamente non sappiamo ancora quale sarà la scaletta precisa del concerto. Ogni artista, infatti, tende a improvvisare molto sul palco e a cambiare le carte in tavola all'ultimo secondo. Stessa cosa per Laura Pausini e Biagio Antonacci, ma questo non vuol dire che non si possano fare delle ipotesi su una scaletta presunta del concerto che faranno allo Stadio Olimpico di Roma. Sicuramente ci saranno le canzoni che Biagio Antonacci ha scritto per Laura Pausini e che canteranno insieme in quest'occasione: troveremo probabilmente "Vivimi" nella scaletta tour, "Tra te e il madre", "Lato destro del cuore", "Tornerò (con calma ti vedo) e "È a lei che devo l'amore". Scommettiamo anche su "In questa stanza quasi rosa" e ovviamente "Il coraggio di andare". Ma nel concerto ci saranno anche i brani più famosi dei due cantautori: forse decideranno di portare "Simili", "Incancellabile", "Bastava", "Se non te", "La solitudine", "Sappi amore mio", "Mi fai stare bene", "Convivendo". Laura Pausini e Biagio Antonacci canteranno tutto il tempo insieme, non ci saranno momenti in cui staranno da soli sul palco. E tra medley e duetti, sembra che Laura voglia anche cantare con lui in spagnolo.

Dove comprare i biglietti

I biglietti per il concerto allo Stadio Olimpico di Roma di Laura Pausini e Biagio Antonacci non sono ancora in vendita. In ogni caso potranno essere acquistati sulla piattaforma di vendita online Ticketone. Si sconsiglia di acquistare su siti di secondary ticketing perché si potrebbe incappare in truffe e prezzi rialzati oltre il verosimile.

Come arrivare e parcheggio

Arrivare allo Stadio Olimpico di Roma è molto semplice. Questo si trova a Monte Mario, una zona della capitale facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e con la macchina. Per quanto riguarda la metropolitana, bisogna prendere la linea A e scendere a Flaminio: prendere il tram 2 e scendere al capolinea a piazza Mancini. In macchina, invece, bisogna imboccare il Grande Raccordo Anulare e uscire a Flaminia (svincolo numero 6) e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico. Lo Stadio Olimpico mette a disposizione delle persone tre aree di parcheggio delocalizzate rispetto alla struttura: piazzale Clodio, Viale XVII Olimpiade, Viale Tor di Quinto.