Il 13 novembre è il giorno previsto per il distacco finale delle utenze e per lo sgombero di Lucha y Siesta. A chiedere alla sindaca Virginia Raggi di intervenire e non lasciare che quest'esperienza finisca non sono più solo le donne che vivono all'interno della casa rifugio, o gli abitanti di Roma, ma anche Laura Boldrini. La ministra ha inviato una lettera alla sindaca in cui le chiede di intervenire e schierarsi a fianco delle donne di Lucha y Siesta. E non dall'altra parte.

Gentile Sindaca, cara Virginia,

Ti scrivo per condividere la grande preoccupazione che vivo riguardo alla situazione della Casa delle Donne Lucha y Siesta. Come ben sai, Lucha è un centro antiviolenza e di semiautonomia per donne e minori che escono da situazioni di violenza, nonché un polo femminista di aggregazione culturale che lavora senza sosta sui temi legati alla questione di genere e al contrasto alla violenza maschile sulle donne.

Dal 2008, un gruppo di donne risolute e coraggiose ha deciso di mettersi al servizio di questa città e di creare dal nulla ciò che il settore pubblico non forniva. Lo ha fatto occupando un immobile in sfacelo di proprietà dell'Atac, allora abbandonato già da tredici anni, ristrutturandolo a proprio esclusivo carico. La messa in vendita dell’immobile insieme ad altri pezzi del patrimonio Atac allo scopo di sanare i bilanci dell’azienda mette a rischio diverse cose:

• un grande progetto di rifugio e accoglienza, in una città dove i luoghi adibiti a questo specifico uso sono davvero esigui;

• stanze a disposizione di 14 donne che fuggono da situazioni di violenza e dei bambini di alcune di loro;

• un riferimento per il quartiere in cui Lucha y Siesta sorge, che dovrà rinunciare anche all’offerta formativa, culturale e aggregativa che la Casa ha garantito in questi undici anni. Cara Virginia, oggi, alla vigilia del giorno in cui Lucha y Siesta si vedrà staccare le utenze, mi appello a te come prima donna a ricoprire la più alta carica di questa città.

Sarebbe un segnale importante averti al fianco delle donne di Lucha y Siesta come delle altre Case a rischio di veder sparire da un momento all’altro il senso di anni di lavoro.

Sono sicura che una strada possibile ci sia per garantire a quelle donne e a quei bambini il necessario sostegno e per consentire a Lucha y Siesta di proseguire nella sua preziosa esperienza. Resto fiduciosa in tuo riscontro.

Un saluto caro.Laura Boldrini

Lucha y Siesta è una casa rifugio per le donne vittime di violenza attiva a Roma dal 2008. Ne ha aiutate a centinaia, in una città che ha un numero di strutture di questo tipo che definire insufficienti è poco. Con la fine di Lucha y Siesta, si toglie a molte l'aiuto necessario a uscire da situazioni difficili e a intraprendere percorsi d'autonomia all'avanguardia e personalizzati. In questi mesi si sono mobilitati in molti per scongiurare la chiusura di Lucha y Siesta: dal mondo della politica a quello della cultura, in tanti hanno alzato la voce per chiedere di trovare una soluzione che a oggi ancora non c'è.