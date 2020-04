Era ricercato dagli Stati Uniti per aver truffato il governo americano, e avrebbe dovuto scontare una pena di tre anni di reclusione. E invece si trovava in Italia, dove non era mai stato ancora identificato e dove pensava di non essere rintracciato. Ma l'intensificarsi dei controlli delle forze dell'ordine a causa della pandemia in corso, è stata ‘fatale' per il 48enne, che è stato fermato e arrestato dopo una breve verifica. L'arresto è avvenuto sabato 11 aprile. Gli agenti del commissariato Trevi – Campo Marzio erano impegnati nei controlli per il rispetto delle disposizioni sul contenimento del coronavirus, quando hanno visto un uomo passeggiare per strada. Nulla di anomalo, se non fosse che alla loro vista il 48enne ha svoltato bruscamente in via del Parlamento.

Che l'uomo abbia cambiato strada per non essere fermato era palese. Gli agenti gli si sono quindi avvicinati e lo hanno fermato, chiedendogli perché fosse fuori casa. Quando hanno notato in lui un atteggiamento vago e poco collaborativo, hanno deciso di approfondire la verifica e gli hanno chiesto i documenti e l'autocertificazione. Il 48enne ha mostrato il passaporto rumeno e la copia dell'autocertificazione, ma i dati anagrafici riportati discordavano tra loro. L'anno di nascita in particolare, infatti, era diverso tra i due documenti. Il 48enne è stato allora accompagnato in commissariato per ulteriori controlli: ed è qui che i poliziotti hanno scoperto che nei suoi confronti era stata emessa una nota di rintraccio dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti – Distretto Meridionale dell'Illinois – per il reato di truffa contro il Governo Americano. Avrebbe dovuto scontare una pena di tre anni di reclusione, così è stato portato a Regina Coeli, a disposizione della Corte d'Appello di Roma.