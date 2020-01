Ancora un caso di violenza contro le donne, questa volta a Latina. Un uomo ha aggredito l'ex convivente sotto la sua abitazione, minacciandola con una pistola. Nonostante il grosso spavento, la donna è riuscita a divincolarsi e fuggire, andandosi a chiudere dentro il proprio appartamento. Dopodiché ha chiamato i poliziotti, che lo hanno rintracciato e arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Adesso si trova rinchiuso nel carcere di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tutto è cominciato quando la donna, che da tempo veniva perseguitata dall'ex convivente, un uomo violento e ossessivo che non accettava la fine della loro relazione, è tornata a casa dopo una serata trascorsa insieme a un'amica. Un modo per svagarsi, e per non pensare a quell'ex che le rendeva impossibile la vita e le giornate. E proprio quella sera, lo ha trovato di nuovo sotto casa. Stavolta, con una pistola.

Latina, minaccia l'ex con una pistola: arrestato

Dopo vari, pedinamenti, insulti e minacce, l'uomo ha deciso di spaventare ancora di più l'ex compagna e lo ha fatto impugnando un'arma. Fortunatamente la donna è riuscita a divincolarsi dalla stretta dell'uomo ed è riuscita a fuggire, correndo al suo appartamento e chiudendo a chiave la porta. Poi ha chiamato la polizia, la quale si è messa sulle tracce dell'aggressore, che nel frattempo si era dato alla fuga, forse convinto che il suo terribile gesto non avrebbe avuto conseguenze. Poche ore dopo è stato trovato nella sua abitazione: oltre all'uomo, c'era anche l'arma usata per spaventare l'ex. Si trattava di una fedele riproduzione di una semiautomatica Beretta calibro 9 che però, agli occhi di una persona non esperta di armi, poteva sembrare vera. Dagli accertamenti è risultato che l'uomo aveva anche diversi precedenti di polizia alle spalle: accompagnato in questura, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori e portato nel carcere di Latina.