Hanno trovato una borsa in pelle incustodita, dimenticata su un tavolo del Namastè Bio Caffé di Latina, un bar a conduzione familiare in via Sant'Agostino. Aprendola, al suo interno c'erano 95 mila euro e buoni di benzina. A riportare la notizia Il Messaggero, una storia di Natale quella accaduta nell'esercizio commerciale pontino, che lascia a bocca aperta e che ha fatto commuovere in molti, per l'onestà dimostrata dai protagonisti. A fare la sorprendente scoperta le ragazze dipendenti del locale, che dopo aver aperto la borsa, con gli occhi sgranati, hanno avvertito i proprietari.

I soldi servivano a pagare gli stipendi dei dipendenti

Un ritrovamento straordinario, soldi che non tutti avrebbero restituito, ma non è stato così per il personale del Namastè Bio Caffé di Latina, dipendenti e titolari si sono seduti a tavolino e hanno cercato di risalire al proprietario della cifra da capogiro. Lo hanno rintracciato, grazie a dei documenti, che appartenevano a un imprenditore di Latina. Ma a cosa servivano quei 95 mila euro? Secondo quanto appreso, i soldi erano gli stipendi che l'imprenditore doveva consegnare ai dipendenti.

Il gestore: "Il proprietario ci ha abbracciato commosso"

"Siamo riusciti a risalire a lui, ma non è stato semplice trovarlo – ha spiegato Amedeo, il gestore del bar – i documenti presenti nella borsa oltre al nome, ci hanno aiutato a capire il tipo di lavoro della persona a cui apparteneva, ma purtroppo non c'erano numeri di telefono, né lo abbiamo trovato sui social network. Abbiamo provato a contattare su Facebook alcuni suoi familiari". Una vicenda conclusasi con il lieto fine quando il proprietario qualche ora dopo è tornato nel bar dicendo che aveva dimenticato una borsa e chiedendo se qualcuno per caso l'avesse trovata. "Quando gli abbiamo detto di sì e gliel’abbiamo restituita, ci siamo tutti commossi. Il proprietario della borsa ha abbracciato me e mia sorella, esternando grande riconoscenza".