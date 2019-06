Bella, perfetta, bianca, cremosa. Un prodotto che esporta la cultura culinaria italiana nel mondo. Stiamo parlando della mozzarella di bufala, un simbolo della nostra cucina, che sarà celebrato a Borgo Montenero, in provincia di Latina. La quarta edizione della sagra della Bufala si terrà oggi, giovedì 20 giugno, fino a domani, venerdì 21 giugno, e coinvolgerà tutta la comunità del paese pontino, oltre ai curiosi e agli appassionati di questo prodotto alimentare unico, celebre in tutto il pianeta. L'iniziativa è promossa e organizzata dai membri della famiglia Avagliano, molto nota nella zona dell'agro pontino. Insieme a loro parteciperanno anche l’Ente Parco Nazionale del Circeo, del Comune e della Pro Loco di San Felice, che si sono resi promotori dell'evento. Nel corso delle due giornate ci saranno spazi dedicati a grandi e piccini, con il tutto che prenderà il via oggi alle 20.

Ecco cosa ci sarà alla sagra della mozzarella di bufala

Per gli appassionati della mozzarella di bufala la quarta edizione della sagra a Borgo Montenero sarà l'occasione per vivere un'esperienza a tutto tondo con il prelibato alimento. L'ingresso alla manifestazione è gratuito, mentre nei vari stand gastronomici allestiti nel paese in provincia di Latina si potranno acquistare varie pietanze con protagonista la bufala. Si potrà degustare la mozzarella in tutte le sue forme, come pasta, ingrediente della pizza, ma anche nei dolci. Tutti gli interessati potranno assistere alla lavorazione e alla preparazione di altre specialità culinarie, come la Giuncata e lo "Spiedone", ricetta tipica del posto. Per gli appassionati di musica stasera ci sarà l'occasione per assistere alla Lavinia Fiorani Band, gruppo di musica popolare romana, mentre domani sarà la volta dei membri dell'orchestra "Lo raccontano a Napoli".