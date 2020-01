in foto: Immagine di repertorio

Apprensione per una bambina di quattro anni che è stata ricoverata nella mattina di oggi – sabato 18 gennaio – all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, per un sospetto caso di meningite. La piccola è stata trasferita da Latina assieme alla madre a bordo di un elicottero. I genitori avevano chiesto l'intervento del 118 quando questa mattina hanno trovato la loro bambina in uno stato soporoso, non riuscendo a svegliarla dopo che nelle ore precedenti aveva vomitato numerose volte e aveva la febbre alta. Immediatamente i sanitari hanno valutato come grave la situazione predisponendo il trasporto d'urgenza nel nosocomio della capitale. La piccola è stata ricoverata e sono in corso le analisi per stabilire se si tratti di una meningite di origine virale.