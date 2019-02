in foto: foto di repertorio

Due senzatetto, uno romeno e l'altro moldavo, litigano nella notte per una bottiglia di grappa o vodka. Mentre erano seduti intorno a un fuoco acceso per riscaldarsi, i due hanno cominciato a inveire l'uno contro l'altro accusandosi a vicenda di aver rubato e nascosto il superalcolico che stavano bevendo. All'improvviso l'uomo di nazionalità romena ha cosparso l'altro di alcol e gli ha dato fuoco. Il fatto è accaduto all'interno di un casolare abbandonato a Terracina, provincia di Latina.

Il moldavo ha riportato ustioni di 2° grado sul 20 per cento del corpo

Stando a quanto si apprende, il moldavo è stato soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso per ustioni di secondo grado sul 20 per cento del corpo. Il signore si trova ora ricoverato all'ospedale Fiorini di Terracina. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le sue ferite sono state giudicate dai medici guaribili in trenta giorni. L'uomo ha poi raccontato ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina, nonostante fosse visibilmente ubriaco, di essere stato aggredito da un altro senzatetto. I militari, quindi, hanno ricostruito la dinamica del fatto e sono riusciti a rintracciare il clochard che è stato fermato e dovrà rispondere dell'aggressione nei confronti del moldavo.