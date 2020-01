in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente questa sera in via del Crocifisso, vicino a Borgo Piave, in provincia di Latina. Per cause ancora da accertare una macchina e un furgone si sono scontrati frontalmente, impattando violentemente l'uno contro l'altro. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno provveduto a soccorrere le persone coinvolte nel sinistro e a portarle in ospedale. Il bilancio è di un ferito grave trasportato in codice rosso al Santa Maria Goretti: non sono note le attuali condizioni, né se sia in pericolo di vita o meno. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia stradale di Aprilia diretti dal comandante Massimiliano Corradini. Sarà compito loro adesso, stabilire le esatte cause del sinistro e la dinamica secondo la quale le due macchine si sono scontrate frontalmente.

Incidente in via del Crocifisso, accertamenti sulla dinamica in corso

Sembra evidente che, visto lo scontro frontale, una delle due vetture abbia invaso la corsia dell'altra. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone e una Daewoo Matiz, ma non è ancora chiaro quale dei due mezzi abbia perso il controllo e sia finito nella corsia dell'altro. La scena si è svolta sabato sera sotto gli occhi scioccati degli altri automobilisti che stavano percorrendo via del Crocifisso, che si sono fermati per dare l'allarme e far intervenire i soccorsi nel più breve tempo possibile. A quanto si apprende solo una persona sarebbe ferita gravemente, mentre al momento si ignorano le condizioni dell'altro conducente. La viabilità ha ovviamente risentito del grave incidente, e lunghe cose si sono formate lungo le strade, molto trafficate durante il sabato sera. Non si sa quando la situazione potrà tornare alla normalità.