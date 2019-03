Un gravissimo incidente è avvenuto sulla superstrada Cassino-Formia, nel comune di San Giorgio a Liri in provincia di Latina. Qui si sono scontrati frontalmente, per cause ancora da chiarire uno scooter e una vettura. Ad avere la peggio il centauro, un 40enne residente nel comune di Penitro di Formia, che è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che il personale medico ha chiesto l'intervento di un'eliamabulanza che, alzatasi in volo e giunta sul luogo, ha poi trasferito l'uomo in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma dove è ricoverato e dove è stato operato d'urgenza. Nell'impatto, violentissimo, ha riportato uno schiacciamento della cassa toracica e un'emorragia interna.

Il conducente dell'auto coinvolta, una Fiata Panda, è un anziano del luogo rimasto ferito a sua volta ferito anche se in maniera lieve .Sul posto anche i carabinieri della stazione di Pontecorvo. I militari hanno aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità nel sinistro. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con la strada chiusa in entrambe le direzioni per rendere possibili le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elicottero dell'Ares 118, e successivamente i rilievi delle forze dell'ordine