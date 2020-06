in foto: Immagine di repertorio

Ha preteso di entrare in un bar senza mascherina, e quando la titolare e le dipendenti gli hanno chiesto di indossarla è diventato aggressivo, scagliandosi contro una lavoratrice e un poliziotto libero dal servizio. È accaduto ieri a Latina, in via Padre S. Agostino: protagonista del violento episodio un ragazzo di 21 anni con vari precedenti penali per reati contro la persona, che non ne voleva proprio sapere di entrare nel bar con la mascherina. Nonostante la titolare e le dipendenti gli avessero più volte detto che bisognava rispettare le norme per il contenimento della pandemia ed evitare così la diffusione del contagio, il 21enne è entrato comunque, iniziando ad aggredire verbalmente la donna e le altre dipendenti.

Picchia lavoratrice e poliziotto, arrestato 21enne

All'interno del bar c'era in quel momento anche un poliziotto libero dal servizio che stava prendendo un caffè. Data la difficoltà dei gestori si è qualificato e ha chiesto al ragazzo di calmarsi e indossare la mascherina come tutti. Solo che invece di placarsi il ragazzo lo ha aggredito: nelle fasi della colluttazione sono rimasti feriti l'agente e una dipendente del bar. L'agente è riuscito a bloccare alla fine il 21enne fino all'arrivo delle volanti solo con l'aiuto di un altro cliente, dopodiché lo ha portato in commissariato. Accusato di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo al tribunale di Latina.