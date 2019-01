Perseguitava l'ex marito con telefonate e presentandosi nei luoghi che frequentava senza preavviso, arrivando a dare fuoco alla sua auto. Protagonista è una donna di 74 anni di Minturno, Comune in provincia di Latina, accusata di atti persecutori nei confronti dell'ex coniuge, che ha ricevuto dal Tribunale un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. L'uomo, dopo aver subito diversi comportamenti ossessivi dalla ex moglie, non ce l'ha fatta più e ha deciso di recarsi al Commissariato di Formia, per dire tutto alla Polizia.

L'uomo ha raccontato agli agenti le minacce continue che riceveva dalla donna da mesi, una situazione di profondo disagio che per lui era diventata insostenibile e che non poteva più sopportare. L'uomo, esasperato, ha sporto denuncia per tutelare la sua tranquillità e incolumità. I poliziotti hanno svolto alcune indagini per accertare quanto dichiarato dall'uomo e hanno fatto richiesta per il provvedimento cautelare che è stato poi accolto dalla Procura della Repubblica di Cassino.