in foto: Foto di repertorio

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava facendo un trasloco nel centro di Latina. I drammatici fatti risalgono alla serata di ieri, giovedì 28 maggio, quando la vittima, un quarantacinquenne di nazionalità tunisina, stava caricando un divano su un'auto in via dei Volsci, insieme a un'altra persona. Secondo le informazioni apprese, avrebbe perso inavvertitamente l'equilibrio, cadendo sulla strada in mezzo alla carreggiata adibita al transito dei veicoli, mentre passava un'auto. Il conducente della vettura non è riuscito a frenare in tempo, perché l'uomo gli è comparso davanti all'improvviso e lo ha travolto senza poter fare nulla per evitarlo. L'automobilista sotto choc ha fermato la macchina e per prestargli soccorso. Subito la chiamata al Numero Unico dell'Emergenze 112 e a seguito della segnalazione, sul posto è intervenuta un'ambulanza, con a bordo il personale sanitario.

L'uomo investito nel centro di Latina è morto in ospedale

Le condizioni di salute dell'uomo investito sono parse fin da subito molto gravi, disperata la corsa in ospedale a sirene spiegate. Nonostante l'intervento dei medici, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Il paziente è deceduto al Santa Maria Goretti, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, a seguito del violento impatto con la vettura, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Presenti per i rilievi le forze dell'ordine, che hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.