Stufo di stare chiuso in casa, ha lanciato sassi con la fionda contro una finestra del palazzo di fronte. Il bizzarro episodio è accaduto in questi giorni in zona Piccarello a Latina. A finire nei guai per il gesto pericoloso un settenatenne annoiato, che gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per detenzione illegale di munizionamento da guerra ed è finito ai domiciliari. I poliziotti sono arrivati a seguito delle segnalazioni arrivate dai residenti, preoccupati che il pensionato potesse provocare danni alla struttura o fare del male a qualcuno, hanno chiesto il loro intervento.

Pensionato lancia sassi con la fionda contro una finestra

Il settantenne infatti, senza preoccuparsi di poter infrangere il vetro, né che avrebbe potuto colpire le persone all'interno dell'abitazione, ha aperto la finestra e ha mirato verso il palazzo di fronte al suo, scagliando sassi e cercando di farli arrivare il più lontano possibile, come se fosse un passatempo come un altro durante queste settimane di isolamento, a causa dell'emergenza coronavirus, che limita gli spostamenti e obbliga le persone a restare chiuse in casa.

Coltelli, fionde e munizioni in casa

Gli agenti hanno bussato alla porta di casa dell'uomo, con precedenti di polizia per minacce e al quale erano state ritirate per precauzione le armi, che deteneva legalmente all'interno della sua abitazione. I poliziotti hanno perquisito l'appartamento, all'interno del quale erano nascosti coltelli da caccia e a serramanico, fionde e diverse cartucce alcune delle quali classificate come munizionamento da guerra. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.