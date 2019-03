Un operaio di 24 anni è rimasto gravemente ferito, colpito da un cerchione in pieno viso lo scorso venerdì da un cerchione che, sganciatosi dal macchinario dove era fissato, è precipitato schiacciandolo. L'incidente è avvenuto all'interno di un'officina di Borgo Piave, in provincia di Latina. Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed stato è trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno ascoltato i testimoni ed eseguito i rilievi necessari a stabilire eventuali responsabilità in quanto accaduto e se la posizione lavorativa del giovane fosse o meno regolare: secondo il proprietario sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro. Il personale dell'Asl invece sta verificando le condizioni di sicurezza all'interno dell'officina.