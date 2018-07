Incidente mortale nella prima serata di ieri – lunedì 16 luglio – sulla via Litoranea all'altezza di Borgo Sabotino, in provincia di Latina. Qui una vettura si è andata a schiantare dopo un sorpasso contro un albero. Nel terribile impatto ha perso la vita im 23enne residente a Borgo Santa Maria, Riccardo Cabitta. Il giovane viaggiava a bordo dell'auto guidata da un suo amico: quando i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere della Mini, ormai per lui non c'era più nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Il 18enne al volante è invece stato trasporta d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina a bordo di un'autoambulanza: le sue condizioni sono gravi ma da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Dietro la macchina su cui viaggiavano i due giovani, un'auto con a bordo un loro amico che è stato a sua volta trasportato in ospedale in stato di choc dopo aver assistito allo schianto e alle operazioni di soccorso.