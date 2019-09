in foto: Martina Capasso

Martina Capasso è scomparsa a quindici anni da Latina. Della giovane non si hanno più notizie da lunedì scorso, quando si è allontanata da casa, dopo una discussione in famiglia. Secondo le informazioni apprese la ragazzina non è sola, ma in compagnia di un uomo di quarant'anni, suo vicino di casa. La mamma ha lanciato un appello disperato attraverso la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai Tre. "Martina, ti voglio tanto bene, torna a casa, manchi alle tue sorelle, ti aspettiamo a braccia aperte".

Martina Capasso scappata con un uomo di quarant'anni

La mamma di Martina è convinta che la figlia si trovi in compagnia di un uomo, un vicino di casa. I due si sono conosciuti per caso, mentre portavano i loro cani a spasso. Ad esserne convinta è anche la sorella del 40enne che parlando telefonicamente al programma condotto da Federica Sciarelli, ha chiesto al fratello di riportarla a casa. "L'ha plagiata, deve riportarmela" ha detto la mamma in lacrime. Ora l'uomo potrebbe rischiare accusato per il reato di sottrazione di minore.

Martina Capasso scomparsa da Latina

Martina Capasso ha quindici anni, 1,72 di altezza, ha capelli castani e occhi castani ed è assente da casa da lunedì 23 settembre. Come segni particolari ha un tatuaggio di una rosa sul braccio destro. Al momento della scomparsa aveva con sé uno zainetto arancione, ma non è possibile dire con certezza come possa essere vestita perché aveva dietro alcuni cambi. Tantissimi i messaggi comparsi sui social network, le sue foto hanno fatto il giro del web. Chiunque l'abbia vista o abbia il sospetto che possa essere lei chiami il 112.