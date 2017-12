A far scoppiare il caos sarebbe stato il presunto furto subito da una donna. Da quel momento è successo di tutto nel centro commerciale Latina Fiori di Latina. In seguito a quanto avvenuto sono state arrestate quattro persone e un’altra è ricercata per l’aggressione avvenuta nel centro e che ha fatto scoppiare una mega-rissa che ha coinvolto molte persone.

Anche grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza, il personale della polizia di Stato ha potuto identificare e fermare gli autori dell’episodio. A essere stato aggredito è stato un ragazzo che è in ospedale ed è denunciato a piede libero. Intanto, si cerca anche un altro partecipante – il sesto – alla rissa avvenuta davanti a circa un centinaio di persone che si trovavano, la sera del 22 dicembre, nel centro commerciale per gli ultimi acquisti in vista del Natale.

In particolare, le persone fermate vanno dai 24 ai 49 anni di età, ma si tratta per lo più di giovani sotto i 30 anni, fatta eccezione per il caso del 49enne. Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza si può vedere come all’improvviso scoppi il caos davanti agli occhi increduli di molte persone che passavano nel centro commerciale proprio nel punto in cui è avvenuta la rissa. Si vede, inoltre, che a partecipare alla lite finita violentemente sono più persone, soprattutto ragazzi, che se le danno di santa ragione in mezzo ai passanti che non sono riusciti a intervenire per fermare i giovani.