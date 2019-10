in foto: Il circuito di Latina (foto di repertorio, YouTube)

Un giovane motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sul circuito ‘Il Sagittario' di Latina. Il centauro, di 21 anni, è caduto durante una gara nel pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre.

Cade sul circuito il Sagittario di Latina: motociclista soccorso in elicottero, è grave

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in eliambulanza all'ospedale Goretti di Latina. Le sue condizioni sono serie a causa di diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla stessa pista morì Doriano Romboni

Sulla stessa pista, che si trova lungo la Pontina, nel 2013 morì Doriano ‘Rombo’ Romboni, ex pilota che nei primi anni ’90 fece parte delle ‘frecce tricolori’ (con Max Biaggi e Loris Capirossi) che rilanciarono i colori azzurri nel Motomondiale. Romboni perse la vita proprio nel giorno in cui partecipava al Sic Day, il memorial organizzato per commemorare Marco Simoncelli.

Nel 2017 il brave incidente di Max Biaggi

Quattro anni più tardi, nel giugno del 2017, anche Max Biaggi passò momenti molto brutti sullo stesso circuito a causa di un grave incidente. Il pilota romano riportò un serio trauma toracico dopo essere scivolato a terra. Si rialzò per qualche secondo prima che i soccorritori lo adagiassero sulla barella per trasportarlo poi in elicottero all'ospedale ‘San Camillo' di Roma.