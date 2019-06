in foto: Incidente in motorino – foto di repertorio (La Presse)

Grave incidente nella serata di ieri, giovedì 6 aprile, in viale Le Corbusier a Latina, alla periferia sud ovest del capoluogo pontino, a ridosso dell'area commerciale nel quartiere Covelli, vicino al tribunale. Stando a quanto si apprende, intorno alle 19 e 30 si sono scontrate un'automobile e uno scooter. Il ragazzo di 27 anni che si trovava in sella allo scooter ha avuto la peggio ed è rimasto gravemente ferito. Illeso, invece, è rimasto il guidatore della macchina. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo le prime informazioni, il 27enne avrebbe riportato gravi ferite in seguito all'impatto con l'automobile, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indaga la polizia stradale di Latina

I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Latina, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Da accertare ancora le eventuali responsabilità dei conducenti nello scontro: infatti, non è ancora chiaro chi abbia commesso la manovra che ha provocato l'incidente. Stando a quanto riportano le cronache locali, l'incidente sarebbe avvenuto davanti ai supermercati Italcarni ed Eurospin.