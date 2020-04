Un ragazzo di 25 è stato denunciato dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina dopo che è stato sorpreso in giro nonostante fosse positivo al coronavirus. Il 25enne doveva rimanere in casa insieme a tutta la famiglia composta da padre, madre e un fratello: lui era l'unico a essere stato segnalato come positivo alla Asl e quindi non avrebbe dovuto lasciare l'abitazione. E invece, a quanto pare, almeno lunedì mattina si è preso la libertà di uscire e andare in giro con la macchina. A segnalarlo sono stati alcuni suoi vicini di casa, che lo hanno visto fuori dall'abitazione mentre viaggiava a bordo della sua auto. Gli agenti della Polizia Locale hanno deciso così di controllare di persona e sono andati sotto l'appartamento del ragazzo. Giunti sul posto, hanno telefonato alla famiglia, per chiedere se fossero in casa.

Positivo al coronavirus in giro a Cisterna, denunciato

Quando la famiglia ha risposto al telefono agli agenti, hanno dichiarato che tutti erano in casa. Sia marito e moglie negativi al Covid-19, sia i due figli, di cui uno positivo. Il tempismo però, non è stato dei migliori: perché proprio mentre gli agenti erano al telefono con i genitori, il ragazzo è arrivato a bordo della sua auto. I poliziotti lo hanno fermato e identificato, e dopo una veloce verifica con la Asl hanno capito che era lui il membro della famiglia che mancava all'appello: ed era proprio quello che era risultato positivo al Covid-19. Il ragazzo è stato denunciato.