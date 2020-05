L'hanno fermato per un banale controllo mentre si trovava a bordo della sua auto a Latina, in una via della cittadina. Un uomo di 39 anni, che stava andando al lavoro, si è molto innervosito quando gli agenti della Squadra Volante gli hanno chiesto i documenti per procedere al controllo: un atteggiamento che ha insospettito le forze dell'ordine, che quindi hanno deciso di procedere perquisendolo per vedere se stava nascondendo qualcosa. E infatti il 39enne aveva addosso alcuni grammi di hashish: il controllo non si è fermato lì. Perché dopo aver rinvenuto le dosi, i poliziotti hanno deciso di controllare se nel posto di lavoro dell'uomo fosse nascosto qualcos'altro. Il 39enne lavorava nell'officina di famiglia, motivo per il quale gli agenti hanno pensato che forse quello poteva essere un buon nascondiglio rispetto alla propria abitazione.

Nell'armadietto dello spogliatoio i poliziotti hanno trovato tre chili di hashish diviso in confezioni sottovuoto di cellophane, 150 grammi di marijuana e 50 grammi di cocaina. Sempre nello stesso armadietto c'erano 40mila euro in contanti: le banconote, di diverso taglio, erano divise e contenute nelle stesse buste di cellophane utilizzate per il confezionamento della droga. Sono stati trovati anche un bilancino di precisioni, forbici, un coltello e una pistola scacciacani senza tappo rosso, in modo da renderla simile – a un occhio poco esperto – a una pistola vera. Trovata anche un'agendina, dove l'uomo teneva conto di tutte le entrate e le uscite dell'attività di spaccio. Il 39enne è stato arrestato e portato in carcere a Latina mentre un altro ragazzo, trovato con 60 grammi di marijuana sempre nella stessa officina, è stato denunciato.