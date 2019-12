Un uomo di 40 anni è morto questo pomeriggio mentre stava passeggiando in via Massaro, al Lido di Latina. Si tratta di un 40enne residente ad Aprilia travolto e ucciso da una Ford Station Wagon. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: non è ancora chiaro cosa sia accaduto e come mai il mezzo abbia travolto il 40enne. Secondo quanto emerso, l'uomo stava passeggiando a piedi, in via Massaro. Nonostante la tempestività dei soccorsi che hanno provato a rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto a causa della gravità delle ferite riportate nell'impatto con la Ford Station Wagon. Non sono ancora note le generalità del 40enne.

A guidare la Ford Station Wagon, un uomo di 34 anni noto alle forze dell'ordine e già interrogato dagli agenti della Polizia stradale accorsi sul posto. Non è chiaro come mai l'uomo si trovasse a passeggiare in quel punto: secondo quanto dichiarato dal conducente dell'auto, sarebbe sbucato da una parte e lui non sarebbe riuscito a evitarlo in tempo. Saranno ovviamente le indagini a stabilire se la sua versione corrisponda a verità. I segni dell'impatto sono ben visibili sul Suv guidato dal 34enne, la cui parte anteriore si è completamente distrutta a causa dell'impatto con il corpo del 40enne, deceduto probabilmente sul colpo. Si tratta dell'ennesimo incidente sulle strade del Lazio che ha purtroppo esito mortale. La notte tra il e 28 e il 29 dicembre è deceduto Massimo Palumbo, un uomo di cinquant'anni investito da un furgone sulla superstrada Cassino-Atina. Anche l'uomo era a piedi ma, secondo quanto riportato dal conducente del mezzo, Palumbo stava camminando in mezzo alla carreggiata in piena notte ed era impossibile evitarlo. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia.