Un'altra storia di stalking, ancora una volta una ragazza perseguitata da un uomo che non vuole rispettare la sua volontà. Questa volta l'ennesimo episodio di violenza è avvenuto a Latina e ha visto protagonista un giovane classe 1993 già noto alle forze dell'ordine per vari reati: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia. E stalking. Già in passato il ragazzo aveva perseguitato la sua ex, che si era rivolta alle forze dell'ordine affinché prendessero provvedimenti. E infatti lui non poteva avvicinarsi alla ragazza, perché il giudice gli aveva imposto un divieto ben preciso. Senza contare che si trovava agli arresti domiciliari per altri reati. Questo però non ha fatto desistere il giovane dal tornare a perseguitare la sua ex. Ed è così che l'ha raggiunta nella zona dei giardini "Falcone e Borsellino", l'ha aggredita e le ha rubato l'Iphone e venti euro che teneva nel portafoglio. Dopodiché è scappato e si è andato a nascondere nella sua abitazione, facendo finta di non essere mai uscito.

Stalker arrestato per rapina ed evasione

Ad allertare le forze dell'ordine di Latina, un giovane che ha assistito alla scena. Arrivati nella zona dei giardini "Falcone e Borsellino", hanno trovato la ragazza sconvolta e in stato di shock seduta su un marciapiedi di va Filzi. Ed è qui che ha detto di essere stata aggredita e rapinata dal suo ex fidanzato. Gli agenti si sono messi a setacciare la zona per cercare il giovane, che alla fine è stato rintracciato all'interno della sua abitazione. In casa c'era il cellulare della vittima, oltre a tre grammi di hashish nascosti sotto il materasso per il quale lo stalker è stato portato in Questura. Al termine dell'interrogatorio è stato arrestato con l'accusa di rapina ed evasione e portato in carcere. È stato anche segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. La ragazza ha denunciato l'ex per rapina, ma ha rifiutato di andare in ospedale per le cure mediche.