in foto: Immagine di repertorio

Ancora un incidente stradale sulle strade del Lazio: nella tarda mattinata di oggi in via Emanuele Filiberto a Latina, un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con la moto contro una Hyundai ix20 guidata da un uomo di 58 anni. Le sue condizioni sono gravi, è stato soccorso con l'ambulanza e trasportato d'urgenza al Santa Maria Gorettti, dove è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica. Illeso il conducente della macchina, che ha prestato i primi soccorsi al giovane insieme ad altri passanti. Il 28enne si trova ora in prognosi riservata.

Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Locale, che ha sentito l'uomo alla guida della macchina. A quando si apprende, l'automobilista stava attraversando la strada all'incrocio con via Grassi quando ha visto sopraggiungere la moto verso di lui a velocità sostenuta. Si è quindi fermato poco dopo la linea di mezzeria. Il giovane ha frenato, forse troppo, ed è scivolato con la moto, finendo contro la macchina. Subito il conducente è sceso dall'auto e insieme ai passanti ha immobilizzato il giovane per non farlo muovere in attesa che arrivassero i soccorritori.

Si tratta dell'ennesimo incidente stradale che avviene in questi giorni sulle strade del Lazio. Diverse persone sono rimaste gravemente ferite nei sinistri, quattro sono morte negli ultimi tre giorni: due giovanissimi di 19 e 14 anni, un uomo di 39 e una donna di 58. Tutti sono morti praticamente sul colpo a causa della violenza degli schianti in cui sono stati coinvolti. Ed è di oggi la notizia di un investimento di un bambino di 8 anni da parte di un uomo di 35, che in un primo momento si è fermato a prestare soccorso, poi è andato via. Fortunatamente il bambino non versa in gravi condizioni, ma ha riportato solo ferite lievi.