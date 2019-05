In questi minuti sta circolando in rete la fotografia di un cane abbandonato vicino Latina. Nello scatto si vede l'animale tra l'erba alta, mentre la macchina del suo vecchio padrone sfreccia via, lasciandolo lì da solo. Il suo volto sorridente e al tempo stesso spaventato ha fatto il giro del web, con l'istantanea ripresa da moltissimi utenti della zona di Tor Tre Ponti, il punto del Comune pontino dove è stato abbandonato l'animale. Lo scatto ha cominciato a circolare sui social, spopolando in particolare su Facebook, dove tra persone sdegnate e preoccupate sta circolando l'appello per individuare i colpevoli di questo gesto. La foto è stata inviata al Nucleo Guardie Zoofile di Latina, che ha provveduto a postare l'appello sulle proprie pagine social. Gli operatori del Nucleo, supportati dagli agenti del posto, hanno dato il via alle procedure per identificare l'automobile, in modo tale da poter risalire ai responsabili e eventualmente procedere con la denuncia all'autorità giudiziaria.

La foto postata sulla pagina delle Guardie Zoofile di Latina è stata presa d'assalto da migliaia d'utenti, che hanno condiviso e commentato il post ricoprendo di insulti gli autori del gesto. Nonostante la foto sia circolata a lungo i responsabili non sono stati al momento individuati, mentre il cane è stato recuperato poco dopo l'abbandono, con decine di persone che hanno chiesto di poterlo adottare. La speranza è che l'animale questa volta finisca in buone mani, esattamente come quanto accadde all'inizio dell'anno, quando un poliziotto aveva adottato due cuccioli di cane abbandonati nei pressi di Torrevecchia. L'uomo aveva ritrovati i cagnolini spaventati in mezzo alla strada e non ci ha pensato un attimo a portarli con sé a bordo della sua volante, salvando gli animali dall'abbandono accogliendoli nella sua caserma.