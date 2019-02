Subivano minacce già da diverso tempo, e qualcuno – la notte del 14 febbraio – è passato all'azione. Un gruppo di cittadini indiani senza fissa dimora stava dormendo in un edificio abbandonato di via Londra, quartiere residenziale in provincia di Latina, quando è stato svegliato un boato. Subito si sono resi conto che qualcuno aveva distrutto i vetri dello stabile e stava appiccando il fuoco con delle bottiglie incendiarie. Fortunatamente sono riusciti a scappare e mettersi in salvo proprio un attimo prima che le fiamme divampassero per tutto l'edificio, distruggendo le mura e i loro pochi averi. Solo un colpo di fortuna ha fatto sì che nessuno rimanesse gravemente ferito: perché quella del 14 febbraio poteva essere una vera e propria tragedia. Il giorno dopo è stata fatta la denuncia in Questura e adesso le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire ciò che è accaduto quella sera e chi si nasconde dietro questo ignobile gesto. Non era la prima volta che i senzatetto dell'edificio di via Londra ricevevano minacce: un gruppo di cittadini italiani li aveva infatti già intimiditi verbalmente. Per adesso però, non si sa ancora se le due vicende siano correlate.

Roma, incendio all'ex Mattatoio di Testaccio: salvi tutti i senzatetto

Nel mese di gennaio anche a Roma un gruppo di persone senza fissa dimora è rimasto coinvolto in un incendio divampato all'interno di uno stabile, in via Monte Testaccio. Le fiamme si sono sprigionate verso l'una di notte in un padiglione adibito a rifugio per senzatetto: immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, a mettere in salvo le persone e anche cinque cavalli che si trovavano in una stanza adiacente l'incendio. Una parte della struttura è crollata a causa delle fiamme, e sono quindi dovuti intervenire sul posto gli uomini del Gruppo operativo speciale. Non si conoscono le cause che hanno sprigionato il rogo, ma fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati.