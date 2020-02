Ha sequestrato, picchiato e rapinato un avvocato del foro di Santa Maria Capua Vetere. A finire in manette E.P., un quarantaquattrenne, arrestato insieme a quattro complici ritenuti responsabili a vario titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, rapina aggravata e lesioni personali aggravate, portati nelle case circondariali di Latina e nel carcere di Rebibbia a Roma. A rendere esecutiva la misura cautelare i carabinieri su disposizione della Procura Distrettuale Antimafia di Roma e della Procura di Latina. Vittima delle angherie un penalista, inferte per mano di un cliente per non aver ottenuto i risultati sperati in alcuni giudizi penali e civili.

Avvocato sequestrato e picchiato da un cliente a Latina

I fatti risalgono allo scorso giugno, quando l'avvocato ha sporto denuncia per l'aggressione subita recandosi presso il comando provinciale dei carabinieri di Latina. Secondo quanto raccontato dal legale ai militari, il cliente lo aveva contattato per un'assistenza legale. Lui non sospettando di nulla, si è recato all'appuntamento, ma al suo arrivo, è stato costretto a salire su un'auto e portato contro la sua volontà in un capannone a Borgo Baisizza. Il quarantaquattrenne allora gli avrebbe sottratto 2.300 euro in contanti e l'auto, oltre a a costringerlo a firmare cambiali dal valore complessivo di 110mila euro. A spalleggiarlo due pontini e due romani, complici nelle violenze e nel tenerlo segregato per diverse ore, mentre lo minacciavano che se non avesse fatto quanto chiesto, sarebbe intervenuto un esponente della criminalità organizzata casertana. Dopo ripetute percosse, l'uomo è stato abbandonato nei pressi della stazione di Latina Scalo, da dove ha poi raggiunto la caserma.