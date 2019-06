in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale in provincia di Latina, dove un'auto ha travolto e ferito gravemente una ciclista. L'investimento è avvenuto nella tarda serata di domenica scorsa 16 giugno. Erano circa le ore 23 quando la donna stava percorrendo la strada Nascosa nel territorio del capoluogo del Basso Lazio, quando, improvvisamente e per cause non note, un'auto l'ha urtata violentemente. Secondo le informazioni apprese, la vittima dell'investimento è una sessantanovenne di nazionalità ucraina, mentre alla guida del veicolo c'era una donna di 54 anni. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano le forze dell'ordine. A dare l'allarme, dopo essersi accorta di aver investito una persona in bicicletta, è stata proprio la conducente del veicolo, che si è fermata a prestare soccorso.

Auto investe ciclista: è in prognosi riservata

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 a bordo di un'ambulanza, che l'ha soccorsa e trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Arrivata in pronto soccorso, la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta alle cure e agli accertamenti necessari al caso. La donna è stata ricoverata nel nosocomio ma le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate per alcune complicazioni riportate, i medici sono immediatamente intervenuti ed è stata trasferita nel reparto di Rianimazione e poi in Terapia Intensiva, dove attualmente si trova ricoverata con prognosi riservata. Al momento i medici non si esprimono sulle sue condizioni, ad essere decisive saranno le prossime ore.