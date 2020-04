Due ragazzi sono stati arrestati perché trovati in possesso di una grande quantità di cocaina e hashish. Prima in macchina, e dopo a casa. Classe 1989, i due giovani sono stati fermati in centro a Latina mentre viaggiavano in due su una macchina di grossa cilindrata. Bloccati per un normale controllo, sono stati perquisiti: e lì i poliziotti hanno scoperto che la vettura era stata modificata per trasportare grossi carichi di droga in modo da non essere intercettati. Nel controllo però, sono stati utilizzati anche i cani antidroga Enduro e Faye del gruppo cinofili di Nettuno: e in macchina, infatti, c'erano hashish e cocaina. La perquisizione è quindi continuata nelle loro abitazioni, che sono state controllate da cima a fondo per vedere se nascondevano altra droga.

In casa sono stati trovati altri 950 grammi di cocaina e 166 di hashish, più 60mila euro che molto probabilmente hanno ottenuto vendendo la droga. Tutto, dalle sostanze al denaro, è stato sequestrato dai poliziotti. Dopodiché le perquisizioni sono continuate a casa dei parenti dei due giovani: a casa di uno di loro è stata trovata, con l'aiuto del cane anti esplosivo Fester, una pistola semiautomatica modello Colt Springfield calibro 45 con munizioni e matricola abrasa, cinque fucili da caccia e, relativamente a questi ultimi, circa mille cartucce di vario calibro. I primi due giovani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre un loro parente è stato portato in carcere per violazione della legge sulle armi.