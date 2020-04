in foto: Foto di repertorio

Non ha accettato la fine della loro relazione, così ha perseguitato l'ex compagno, minacciandolo di morte se non fosse tornato insieme a lei. Vittima degli espisodi di violenza un sessantenne, esasperato e provato dalle continue insistenze della donna, che lo contattava giorno e notte. Anche gli uomini sono vittime di violenza, fisica o psicologica, da parte dei propri compagni, compagne o ex, spesso purtroppo reticenti a denunciare per vergogna o paura di essere giudicati. Ma il sessantenne ha raccontato tutto alle forze dell'ordine. A finire ai domiciliari una cinquantasettenne di Latina. Ieri gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato l'hanno raggiunta nella sua abitazione, per notificarle un'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari, per i reati di atti persecutori, minacce aggravate e per aver violato il divieto di avvicinamento precedentemente imposto.

Perseguitava l'ex compagno

I contatti indesiderati da parte della donna andavano avanti da mesi, dopo che l'uomo aveva deciso di porre fine alla loro relazione. Ma lei non lo aveva accetatto, così ha iniziato a contattarlo, inizilmente alla ricerca delle sue attenzioni, messaggi e conversazioni che sono poi diventati vere e proprie minacce di morte. L'uomo aveva già preso dei provvedimenti, segnalando il suo comportamento persecutorio alle forze dell'ordine e alla donna era stato imposto il divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi abitualmente frequentati dall'ex compagno. Ciò non è bastato a farla desistere. Messaggi, telefonate, contatti attraverso i social network che sono continuati e la donna ha inoltre infranto il divieto di avvicinamento. Così a seguito dell'ennesima denuncia, il Tribunale di Latina ha stabilito la misura dei domiciliari.