Ha aggredito pubblicamente la ex compagna in un centro commerciale e l'ha minacciata, poi ha preso le sue figlie minorenni ed è scappato. Autore del gesto di violenza un 29enne, nei confronti del quale il giudice per le indagini preliminari di Latina ha emesso un'ordinanza cautelare con divieto d'avvicinamento. I fatti risalgono a tempo fa e sono avvenuti nel territorio pontino. Vittima una donna che spesso subiva angherie da parte dell'ex compagno. I due non erano sposati ma avevano due bambine. Secondo le informazioni apprese l'episodio, l'ultimo di una serie di comportamenti violenti da parte dell'uomo, è accaduto mentre la famiglia era a spasso in un centro commerciale della zona e stava guardando le vetrine dei negozi.

Sottrae figlie alla madre

Per cause non note tra la coppia è nata una lite scaturita per futili motivi. Una discussione che normalmente si risolve con poco ma che ha fatto andare l'uomo su tutte le furie. Il 29enne ha perso il controllo e l'ha aggredita, minacciandola. Poi, ha preso per mano le sue due bambine e se n'è andato, lasciandola sola. La donna, esausta dei continui comportamenti violenti dell'uomo che la minacciava spesso anche di morte, ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato.

Denuncia l'ex compagno violento

Così si è recata in commissariato e ha denunciato l'ex compagno. Agli agenti ha raccontato i soprusi e le angherie che era costretta a subire da tempo, anche davanti alle sue bambine. Poi, l'ultimo, terribile gesto, di vedersele portare via. A seguito di accertamenti, il pubblico ministero ha richiesto la misura restrittiva, concessa dal gip. Ora l'uomo non potrà più avvicinarsi alla casa di famiglia, alla donna, né ai luoghi da essa frequentati.