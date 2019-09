in foto: foto di repertorio

Incident mortale questa mattina a Latina, località Tor Tre Ponti del capoluogo pontino. Stando a quanto si apprende, un romano di 56 anni è stato investito e ucciso da un furgone lungo la via Appia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La vittima, Ivano Amici, era in compagnia di un amico e stavano andando a pescare. Si erano fermati in un bar e stavano rientrando in macchina, quando un furgone ha preso in pieno uno dei due. Il 56enne è stato soccorso e accompagnato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo per gravissime ferite alla testa. Arrivato già in coma e in condizioni disperate, è stato sottoposto immediatamente ad intervento chirurgico, ma non è stato possibile fare niente per lui. Illeso l'amico, mentre anche il conducente del furgoncino, un operaio di Latina, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso. Gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente.

Un altro grave incidente a Terracina: ciclista travolto da un'auto

L'incidente è avvenuto esattamente al chilometro 66,400 di via Appia nel corso della mattinata di oggi, 24 settembre. Un altro grave incidente si è verificato a pochi chilometri di distanza, a Terracina, dove un ciclista è stato travolto da un'automobile in pieno centro, all'incrocio con via Cavour. E' stato soccorso in eliambulanza e trasportato in gravissime condizioni in un ospedale a Roma.