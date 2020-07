in foto: Immagine di repertorio

Aveva reso la relazione un inferno, diceva di essere geloso e picchiava la sua compagna, con la quale viveva da cinque mesi. Una storia che purtroppo si ripete, una delle tante che riempiono le pagine di cronaca, a testimonianza di quanto siano diffuse le violenze e i maltrattamenti contro le donne. Stavolta l'aguzzino è un giovane di 26 anni, che non solo non voleva accettare il fatto che la donna avesse deciso di porre termine alla loro relazione, ma la perseguitava con minacce e aggressione fisiche, costringendola a un vero e proprio calvario. L'ultimo episodio è avvenuto venerdì scorso, intorno alle 17 del pomeriggio. Alcune persone hanno chiamato la polizia avvertendo di una ragazza su un balcone che gridava per chiedere aiuto. Quando gli agenti del Reparto Volanti sono giunti sul posto, hanno visto la ragazza nello stesso punto segnalato dai vicini. Fuori la porta c'era l'ex, totalmente fuori controllo. Gridava e cercava di entrare in casa. I poliziotti lo hanno preso e lo hanno fatto salire in macchina, per poi portarlo in commissariato.

Aggredisce l'ex sotto casa, arrestato

Successivamente sono emersi i dettagli di quanto accaduto. Venerdì il ragazzo si era già fatto trovare fuori casa della donna. Una volta che lei era tornata, era riuscito a entrare nell'appartamento, dopodiché l'ha picchiata, spaccandole il labbro. Lei è riuscita a fuggire, ed è andata a rifugiarsi a casa di un'amica. Poi ha provato a tornare a casa per prendere le sue cose: non pensava che lui sarebbe tornato, intimandole di aprire la porta prendendola a calci e pugni. Una volta appurato quanto accaduto, il 26enne è stato portato in carcere a Regina Coeli.