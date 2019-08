in foto: Immagine di repertorio

Singolare incidente questa notte a Lariano, in provincia di Roma. Un giovane di 25 anni, a bordo della sua macchina sportiva, si è schiantato verso l'una prima contro un muro, poi contro la rotatoria di via Napoli e si è cappottato con l'auto. Un impatto molto violento, che gli ha causato diverse ferite gravi. Il ragazzo però, invece di chiamare i soccorsi sul luogo del sinistro e farsi soccorrere dall'ambulanza per le lesioni riportate, è riuscito a uscire dalla macchina e si è incamminato verso casa, lasciando la vettura distrutta in mezzo alla strada. Diversi residenti, sentito il boato, sono usciti dalle proprie abitazioni per vedere cosa fosse successo: la macchina era vicina alla rotatoria, ma del giovane nessuna traccia. Caracollante – e probabilmente in stato di shock – si è diretto verso casa, poco distante dal luogo dell'incidente.

Si schianta con l'auto e va a casa, genitori chiamano il 118

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Velletri e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Velletri per mettere in sicurezza la strada ed effettuare i rilievi del caso. Per le operazioni ci sono volute circa due ore, durante le quali la via è stata chiusa per consentire i lavori. Intanto i genitori del ragazzo, che si sono svegliati al momento del suo rientro a casa, hanno chiamato il 118 allarmati dalle sue condizioni. Il giovane è stato portato in ospedale per le ferite riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora ignote le cause dell'incidente: secondo alcuni testimoni, la macchina da lui guidata – una Peugeot sportiva cabrio – proveniva da via Garibaldi a forte velocità e per quello si sarebbe schiantata. Una volta in ospedale, il giovane è stato sottoposto agli esami di rito per verificare la sua presenza nel sangue di alcol e droga. Al momento dello schianto, il 25enne era da solo in macchina e nel sinistro non sono state coinvolte altre vetture.