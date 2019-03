in foto: Foto di repertorio

A Lariano, paese dei Castelli Romani vicino Velletri, ieri un uomo di 39 anni è stato ferito alla gamba sinistra da un colpo sparato con un fucile ad aria compressa. Ora sarebbe ricoverato con una profonda ferita alla gamba sinistra. Il fatto è successo intorno alle 18 e 30 nelle campagne del comune laziale. Agli agenti intervenuti sul posto, la madre del 39enne ha raccontato che a sparare sarebbe stato un loro vicino di casa. Eseguita un'irruzione nell'abitazione accanto, i poliziotti non hanno trovato però armi al suo interno. La chiamata alle forze dell'ordine è stata effettuata dal pronto soccorso dove l'uomo è stato portato. Stando a quanto si apprende, l'uomo è ora ricoverato all'ospedale di Velletri con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Il fatto accaduto mentre l'uomo si trovava in giardino

Il fatto sarebbe successo mentre il 39enne si trovava nel giardino della sua abitazione in via della Colonnella, esattamente a metà tra Lariano e Velletri. L'uomo sarebbe già noto alle forze dell'ordine per accuse di minacce e ingiurie. Le indagini sono condotte dagli uomini del commissariato di polizia di Velletri. Come detto, l'unica testimone del fatto è la mamma del ferito, che ha incolpato immediatamente il vicino di casa. Proseguono gli accertamenti per verificare la versione della donna.