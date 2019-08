in foto: immagine di repertorio

Una lite per chi dovesse avere diritto ad un posto auto tra le loro due proprietà è sfociata nel sangue a Lanuvio, nella provincia di Roma: il bilancio è di quattro feriti. La lite è avvenuta questo pomeriggio in via Gramsci, dove un uomo di 50 anni, la moglie e il figlio hanno cominciato a discutere con il loro vicino di casa, un uomo di origine albanese che da anni vive nella cittadina della provincia romana: entrambi gli uomini sostenevano di avere diritto su quel posto auto in un'area che si trova tra le due case. Come detto, dalle parole si è passati subito ai fatti, anche se non è chiara ancora esattamente la dinamica di quanto avvenuto: il 50enne ha colpito il vicino di casa con un nunchaku, arma comunemente utilizzata nelle arti marziali orientali, colpendolo alla testa, mentre questi ha estratto un taglierino e ha colpito il 50enne al torace, ferendo invece moglie e figlio alle braccia.

Il 50enne è stato operato in ospedale

Quando gli animi si sono placati, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118: ad avere la peggio è stato il 50enne italiano, che è stato portato d'urgenza al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani di Ariccia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il fendente gli averebbe sfiorato il cuore, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il vicino di casa, l'uomo albanese, è stato invece trasportato all'ospedale di Velletri, dove i medici gli hanno suturato la ferita alla testa. Moglie e figlio del 50enne, invece, non hanno riportate ferite giudicate gravi. Sul luogo della lite sono giunti anche i carabinieri della stazione di Lanuvio, che indagano sull'accaduto.