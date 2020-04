Un ragazzo di 22 anni ha accoltellato diverse volte la compagna, una giovane di 27 anni che viveva insieme a lui in una villetta multifamiliare in via degli Olmi a Lanuvio. L'allarme è stato dato da alcuni familiari che hanno sentito le urla strazianti della donna: sul posto, oltre ai soccorsi del 118, anche i carabinieri della stazione di Lanuvio e della compagnia di Velletri, che hanno bloccato il 22enne e lo hanno portato in carcere. Per ora, l'accusa è per lui di tentato omicidio. La 27enne è stata invece portata d'urgenza all'ospedale dei Castelli di Ariccia, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e poi trasferita al nosocomio di Anzio: è ancora in pericolo di vita, le ferite riportate sono molto gravi.

Tenta di uccidere la ragazza, arrestato 22enne

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nei momenti precedenti la brutale aggressione. Stando alle prime informazioni, i due avrebbero avuto una lite, al culmine della quale il 22enne ha provato a uccidere la giovane. Le indagini sono in corso, la posizione del giovane, che è stato portato immediatamente in carcere, è molto grave. La 27enne, invece, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Anzio, dove lotta tra la vita e la morte: le ferite riportate sono molto gravi, è stata colpita diverse volte con un coltello da cucina. Quando i carabinieri sono arrivati, insieme all'ambulanza del 118, l'hanno trovata riversa per terra in condizioni disperate: da lì la corsa verso l'ospedale per tentare di salvarle la vita.