in foto: foto di repertorio

La Regione Lazio ha approvato in giunta una delibera che permetterà ai pazienti oncologici di richiedere una detrazione fiscale del 19 per cento per le protesi tricologiche. Chi si ammala di tumore spesso deve sottoporsi a trattamenti radio e chemioterapici che provocano, in alcuni casi, la caduta dei capelli e per questo i pazienti spesso ricorrono a parrucche o protesi per mascherare la perdita. "Al fine di favorire una corretta fruizione della detrazione fiscale sarà direttamente il Medico Specialista che ha in carico il paziente, ovvero il Medico di Medicina Generale dell'assistito, a produrre una certificazione medica che attesti la necessità della protesi tricologica necessaria a causa dei trattamenti radio e chemioterapici. Il modello unico per la richiesta verrà stabilito con una determina della Direzione generale", spiega in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"E' un piccolo segnale che vogliamo dare per essere vicini ai malati oncologici nel momento del bisogno. Oltre a tutte le cure vogliamo alleviare il disagio psicologico che è conseguenza della malattia che non solo colpisce il corpo, ma spesso ha conseguenze anche sulla psiche del paziente", spiega ancora il governatore del Lazio.