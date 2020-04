in foto: Un vigile urbano di Roma guarito dal coronavirus – Foto Polizia locale di Roma Capitale

Due vigili di Roma, Emilio e Massimo, hanno sconfitto il coronavirus. La polizia locale informa che i due agenti sono stati dimessi dall'ospedale dopo aver combattuto per giorni contro il coronavirus. Nella fotografia, il vigile Emilio Colonna, ha ringraziato tutti per la vicinanza con una scritta per i colleghi realizzata su un foglio. "Il Corpo ha seguito ogni giorno con la massima vicinanza e apprensione la battaglia sostenuta dai nostri colleghi, Emilio e Massimo, e ora, con grande gioia e sollievo apprendo questa notizia: ce l’hanno fatta, hanno vinto contro il virus. Un messaggio di grande speranza e fiducia per tutti coloro che stanno lottando contro questa malattia", ha dichiarato il comandante dei vigili di Roma, Antonio Di Maggio.

I controlli della polizia locale

La polizia locale, impegnata in queste settimane a far rispettare le disposizioni sul contenimento del coronavirus, ha fatto sapere di aver eseguito già 570mila controlli per verificare gli spostamenti. Sono state già 80mila le verifiche presso le attività commerciali e sono 2mila gli illeciti riscontrati fino ad'ora, con 132 irregolarità registrate negli ultimi due giorni. "I controlli andranno avanti anche in questo fine settimana, mantenendo sempre alta l'attenzione verso i comportamenti che possano mettere a rischio la salute pubblica", fanno sapere i vigili.