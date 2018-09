in foto: Sassaiola su auto lungo via Pontina – Foto instagram

Lanciano i sassi dal cavalcavia per sfondare i parabrezza delle macchine, costringono gli automobilisti a fermarsi e poi li rapinano in un vicino distributore. Scoperta una pericolosissima truffa sulla via Pontina alle porte di Roma. I quattro responsabili sono rom tutti residenti nel campo nomadi di Castel Romano. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, si appostavano di notte nella boscaglia di Castel Romano, poco distante dal campo, e aspettavano le macchine per colpirle con dei sassi. L'ultimo episodio risale al 25 luglio scorso, quando sette automobilisti sono rimasti coinvolti in un incidente provocato proprio dai quattro rom. Ad incastrare i componenti della banda, padre, figlio ancora minorenne e due uomini di 34 e 35 anni, sono stati i poliziotti della stradale di Aprilia in collaborazione con quelli del commissariato Spinaceto.

I quattro uomini dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio, attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Dodici le vittime finora accertate, ma non è escluso che possano aumentare nel corso dell'indagini.