Lancia sassi sui vetri delle finestre del suo appartamento e le grida minacce di morte. La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in via Andersen in soccorso di una ragazza di 31 anni, in quel momento sola in casa con i suoi due figli piccoli. La donna aveva chiamato il 112 e aveva segnalato la presenza in strada del suo ex, che la minacciava di morte e lanciava pietre sulle sue finestre.

Arrestato un uomo di 40 anni.

L'uomo, un 40enne romano e con precedenti, è stato bloccato dai carabinieri mentre stava ancora lanciando sassi contro le finestre dell'abitazione. In tasca aveva altre pietre. Gli accertamenti hanno consentito di acclarare che quello di ieri notte non era il primo episodio del genere. Da ottobre, dopo la fine della loro relazione, la donna ha presentato diverse denunce nei suoi confronti, allegando anche referti clinici che attestavano avvenute violenze fisiche da parte dell'ex. Il 40enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di fronte alla quale sarà chiamato a rispondere. A disposizione dell'autorità giudiziaria, dovrà rispondere dell’accusa di atti persecutori.