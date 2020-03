L'Amatriciana è diventata una Specialità tradizionale garantita. L'Unione Europea ha inserito il condimento per la pasta famoso in tutto il mondo nelle ricette da tutelare dalle imitazioni, ora la ricetta tipica e certificata è stata iscritta nel Registro europeo delle Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche e Specialità tradizionali. Un modo per garantire che l'Amatriciana sia una e una soltanto, quella fatta "secondo il metodo di produzione e la ricetta secolare del comprensorio di Amatrice", senza cipolla, aglio o guanciale ma solo con gli ingredienti della tradizione: guanciale di tipo Amatriciano, il pecorino del tipo Amatriciano o Romano DOP del Lazio grattugiato, pomodoro in passata o in pelati in pezzi. Pepe e peperoncino a gusto.

La semplicità di questo piatto, riprodotto in tutto il mondo, dunque non la rende meno unica la ricetta. L'associazione di categoria Coldiretti, che ha seguito tutto l'iter che ha portato al riconoscimento, sottolinea come la storia del piatto è legata indissolubilmente "agli ingredienti e al metodo specifico di preparazione utilizzato tradizionalmente nel comprensorio dei Monti della Laga da dove trae origine. Da qui l'importanza di garantire l'utilizzo di ingredienti 100% Made in Italy, dal grano per la pasta al pomodoro, dal pecorino al guanciale.La ricetta della vera amatriciana

L'Amatriciana: simbolo della solidarietà nel terremoto del 2016

L'Amatriciana è diventata simbolo di solidarietà con il terremoto che ha colpito il Centro Italia del 2016, con l'epicentro proprio vicino ad Amatrice, che è stata rasa al suolo quando la terra ha tremato. Decine di migliaia di piatti di Amatriciana sono stati nei mesi seguenti venduti in ristoranti e iniziative di solidarietà e il ricavato devoluto a favore delle popolazioni terremotato. Un'iniziativa che ha ben presto travalicato i confini dell'Italia facendo renderci conto di quanto la ricetta di questo sugo fosse amata, ma anche realizzata in modi molto lontani dalla ricetta originale.