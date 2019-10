Aggiornamento: i due giovani a bordo del catamarano sono stati trovati e stanno bene.

Grave incidente questo pomeriggio a Roma, sul lago di Bracciano. Un catamarano con due persone a bordo si è ribaltato: sul posto una Squadra VVF di terra, i Sommozzatori VVF, Elicottero VVF Drago 53, I Sommozzatori VVF.. Le ricerche vanno avanti dalle 17.40. Per ora non sono disponibili ulteriori informazioni, ma sembra che delle due persone a bordo del catamarano non ci sia ancora traccia. I vigili del fuoco, giunti sul posto con numerose squadre, stanno battendo lo specchio d'acqua e il territorio circostante da oltre un'ora, per adesso senza risultati.

Catamarano si ribalta sul lago di Bracciano, salvi i due giovani

Secondo l'ultimo aggiornamento dato dai Vigili del Fuoco, i due giovani che si trovavano a bordo del catamarano sono stati trovati sani e salvi. Alle 18.30, infatti, i due ragazzi hanno raggiunto la riva del lago di Bracciano con una canoa presso il consorzio I Pioppi. Non è ancora chiaro se la canoa fosse a bordo del catamarano e cosa sia successo per farlo ribaltare: quello che è certo è che i due ragazzi stanno bene e le ricerche dei Vigili del Fuoco si possono concludere, fortunatamente con un lieto fine. Minuti di apprensione sono infatti susseguiti dopo l'allarme, e la mente è andata ai tanti incidenti sul lago avvenuto dall'inizio di quest'estate che hanno visto scomparire molti giovani ingoiati dai flutti.