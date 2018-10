Abusi edilizi sulle coste del lago di Bracciano, in provincia di Roma. I carabinieri hanno denunciato 17 persone titolari di locali e stabilimenti balneari in via Lungolago Argenti. Sono responsabili, a vario titolo, di violazioni del Codice della Navigazione e del Testo Unico per l’Edilizia. I militari di Bracciano e della dipendente Motovedetta hanno preso i provvedimenti dopo numerosi sopralluoghi e accertamenti tecnici che hanno passato al vaglio le autorizzazioni di chi gestisce le attività lungo l'intera costa del bacino sabatino. L'intensa attività d'indagine ha permesso d'individuare alcuni titolari che, da tempo, occupavano aree demaniali sulla riva in assenza delle concessioni necessarie, arrivando anche a modificare, in alcuni casi, l’assetto edilizio infrastrutturale senza l'autorizzazione del Comune. Un abuso edilizio, secondo le informazioni raccolte da Fanpage, è stato anche ricondotto al Comune di Bracciano, per quanto riguarda una parte della passeggiata coperta da una struttura in legno.

Abusi edilizi sul lago di Bracciano

Durante le verifiche svolte con la collaborazione del personale specializzato della Regione Lazio è emerso anche che le strutture commerciali non erano le sole a risultare totalmente o parzialmente abusive: sono state rilevate irregolarità analoghe sia per una costruzione sia per una porzione della ‘passeggiata' sul lungolago.

Controlli sul lago di Bracciano: 21 denunce

L'attività di controllo dei carabinieri si inserisce in un servizio più vasto e complesso che nel tempo ha consentito di denunciare 21 titolari di stabilimenti balneari di Anguillara Sabazia, responsabili di degli stessi reati e di altre 20 persone che captavano abusivamente acqua dal lago di Bracciano.