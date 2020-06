in foto: Vincenzo Temi, un agente in pensione, ha festeggiato oggi 100 anni. Ha prestato servizio per 20 anni al commissariato di Roma San Lorenzo

Classe 1920, il poliziotto in pensione Vincenzo Temi ha compiuto oggi 100 anni. Si è arruolato nel 1950 all'età di 30 anni e ha prestato servizio prima a Torino e poi, dal 1960, a Roma e precisamente al commissariato San Lorenzo. Là ha lavorato per circa 20 anni, ma dal 1978 è in pensione. Quattro giovani agenti, due ragazzi e due ragazze, hanno portato, a nome di tutta la Questura di Roma, una torta e una bottiglia di spumante a casa dell'ex agente per festeggiare i suoi cento anni.

Il signor Temi e sua moglie hanno accolto con piacere i quattro agenti (che ovviamente in casa hanno indossato sempre la mascherina) e hanno mangiato la torta insieme a loro. Sul dolce c'era scritto: "Auguri Vincenzo 100". "Di origine calabrese, Vincenzo Temi, poliziotto in pensione, compie oggi 100 anni. Dal ‘78 Vincenzo Temi si sta godendo a pieno la sua famiglia, e a questo coriaceo centenario, oggi, vanno i nostri più sentiti auguri. Dopo aver appreso del compleanno, i colleghi hanno pensato di fargli una sorpresa, portandogli a casa una torta, a nome di tutta la Questura", si legge sulla pagina Facebook della Questura di Roma.